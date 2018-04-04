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Киев предложил 23 россиян за политзаключенных

Комментариев: 2
Представители Украины в трехсторонней контактной группе в Минске сообщили о готовности передать России 23 граждан РФ в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах.
Освобожденные украинские пленные
Освобожденные украинские пленные

Украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных за преступления против суверенитета и территориальной целостности россиян в обмен на украинских политзаключенных. Об этом сообщила вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook вечером в среду, 4 апреля.

"Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - написала она.

Геращенко рассказала, что ключевыми в Минске сегодня были вопросы "безопасности, ежедневное нарушение другой стороной пасхального перемирие и новый этап освобождения заложников".

"Следующая встреча в Минске через две недели. Очень хочется продвинуться в вопросе освобождения заложников", - написала Геращенко.

Ранее сообщалось, что Украина готова отдать 20 россиян за освобождение украинских политзаключенных в РФ.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, политзаключенные, Ирина Геращенко, Геращенко, Пленные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Gidnyk    04.04.2018, 19:56
Оценка:  0
Gidnyk
Очень сомнительно, что с мамзель Геращенко кто то будет решать эти вопросы. Медведчуку еще может и поменяли бы. А этой, скорее всего, нет.
providets333    04.04.2018, 19:50
Оценка:  0
providets333
А можна всіх, що є?
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