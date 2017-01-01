Против снятия ареста с имущества Розенблата организуют акцию протеста

Как утверждают организаторы, Борислав Розенблат попытается получить как можно больше процессуальных решений в свою польз.



Активисты планируют пикетировать здание Апелляционного суда г. Киева, который уже вскоре рассмотрит жалобу народного депутата Борислава Розенблата на решение столичного Соломянского районного суда, согласно которому на его имущество был наложен арест.

Об этом сообщили в одной из общественных организаций, которая примет участие в акции.

“Сегодня Розенблат пытается снять арест со своего имущества, а завтра, может, и на Генерального прокурора подастся? Мы не так себе представляли преследование коррупционеров в нашей стране“, – говорит инициатор акции Михаил Самсоненко.

Как утверждают организаторы, Розенблат попытается получить как можно больше процессуальных решений в свою пользу, пока внимание общества сосредоточено на скандале вокруг “прослушки“ в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

“Сейчас внимание общества сосредоточено на конфликте между САП с НАБУ и ГПУ. Пока идет борьба, Розенблат «под шумок» пытается получить как можно больше процессуальных решений в свою пользу. Он думает, что все уже забыли о том, сколько было украдено. Но это не так. Мы будем пикетировать суд с требованием принять законное решение. Общественность не даст спустить дело Розенблата на тормоза и не будет закрывать глаза на откровенно беспредельные решения, если таковые последуют“, – подчеркнул Михаил Самсоненко.

Как известно, рассмотрение жалобы Борислава Розенблата в Апелляционном суде г. Киева состоится 10 апреля в 12:30.

