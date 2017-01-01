Канал Украина - лидер телесмотрения в первом квартале

По итогам первого квартала 2018 года, телеканал Украина является безоговорочным лидером телевизионного смотрения как в будни, так и в выходные. Канал занимает первое место среди отечественных телеканалов по аудиториям 18-54 (города 50 тыс. +) и 18+ (города 50 тыс. +). По аудитории 18-54 (50 тыс. +) средняя доля (shr,%) канала Украина в первом квартале достигла 11,26%*, рейтинг (rat,%) - 1,68%*. По аудитории 18+ (50 тыс. +): доля - 14,93%**, рейтинг - 2,85%**.

По итогам марта, канал Украина также получил первенство. По аудитории 18-54 (50 тыс. +) средняя доля (shr,%) достигла 11,28%*, рейтинг (rat,%) - 1,67%*. По аудитории 18+ (50 тыс. +): доля - 15,16%**, рейтинг - 2,90%**.

Составляющими успеха канала в первом квартале стали рекордные показатели резонансных и информационно-аналитических проектов собственного производства: “Главная тема“ с Еленой Кот, “События недели“ с Олегом Панютой, Говорить Україна“ с Алексеем Сухановым, выпуски новостей “Сегодня“, удачный старт весеннего сезона, обновление проектов “Зірковий шлях“ и “Ранок з Україною“, успешные премьеры праймовых сериалов и фильмов выходного дня, трансляции топовых матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Выпуск программы “Главная тема“ с Еленой Кот за 11 февраля стал лучшим на украинском телевидении с начала года**. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +) доля (shr,%) проекта достигла 23,24%**, рейтинг (rat,%) - 10,87%**. Аудитория выпуска составляла почти 5,7 млн. украинцев***. Рекордным по двум аудиториям в феврале стал выпуск ток-шоу “Говорить Україна“ за 15 февраля “Имя для Надежды“. По аудитории 18-54 (города 50 тыс. +) доля (shr,%) проекта достигла 15,6%*, по аудитории 18+ (города 50 тыс. +) доля - 21,09%**. Аудитория выпуска составляла почти 5,6 млн. украинцев***.

Лидером зрительских предпочтений в первом квартале канал Украина сделали утренние, дневные и праймовые проекты собственного производства (“Зірковий шлях“*/**, “Реальна містика“*/**, “Свекруха чи невістка“**, “Агенты справедливости“*/**, новости “Сегодня“**, “Говорить Україна“**), которые по итогам квартала получили первенство в своих слотах, сериалы прайм-тайма и фильмы выходного дня («Птичка певчая“ */**, “Сестра в наследство» */**, “Кровь ангела“ */**, “Нужен мужчина“ */**, “Второе дыхание“ */**, “Кладовая жизни“**).

Премьерный сериал собственного производства “Обручка з рубіном“, снятый по корейскому формату, в 1 квартале посмотрели более 21 млн. зрителей***. В марте успешно стартовал пятый сезон детективного сериала собственного производства “Агенты справедливости“. По аудитории 18-54 (50 тыс. +) доля первой серии сезона достигла 19,96%* по аудитории 18+ (50 тыс. +) - 23,58%**.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка “50 тыс. +“.

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка “50 тыс. +».

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет, выборка “Вся Украина“

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом “Украина“. Данные предварительные на 02 апреля 2018 года, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.