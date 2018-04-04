Жительницу Донецка посадили на 10 лет за "шпионаж"

Женщина якобы выполняла задание СБУ и передавала украинским спецслужбам сведения о сотрудниках "фонда государственного имущества" ДНР.

В самопровозглашенной ДНР жительницу Донецка приговорили к 10 годам тюремного заключения за "шпионаж" в пользу спецслужб Украины. Об этом сообщила "генпрокуратура" сепаратистов в среду, 4 апреля.

"Приговором военного трибунала на правах палаты верховного суда ДНР, гражданка Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР2, – говорится в сообщении.

Сепаратисты отмечают, что женщина была "госслужащей". В сентябре 2015 года она якобы прибыла в Запорожье, где "действуя умышленно и противоправно дала согласие на сотрудничество с иностранной разведкой, а именно со Службой безопасности Украины".

"Выполняя задание иностранной разведки, в период с февраля по октябрь 2016 года Г. посредством сети интернет передавала в СБУ сведения о сотрудниках фонда государственного имущества, а также иную интересующую информацию о деятельности фонда", – добавили в генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что в ДНР осудили на 19 лет жителя Дебальцево. Его обвиняли в шпионаже в пользу Украины и незаконном хранении оружия.

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