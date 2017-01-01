В Минске согласовали дату разведения сил у Станицы Луганской

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при отсутствии стрельбы на этом участке. Также на всех уровнях в Минске обсудили вопрос ремонтных работ мостового перехода в Станице Луганской.

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля, при условии отсутствия обстрелов на этом участке. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания группы в Минске вечером в среду, 4 апреля.

"Украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ВКГ относительно пасхального перемирия. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при условии отсутствия стрельбы на этом участке", - написала Олифер.

По ее словам, на всех уровнях прошло обсуждение вопроса ремонтных работ мостового перехода в Станице Луганской.

"Украинская сторона в очередной раз отметила: мы поддерживаем проведение обустройства моста, который бы отвечал параметрам, утвержденным соответствующими компетентными инстанциями. Ключевыми в этом контексте являются гарантии безопасности для ремонтных бригад", - добавила она.

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