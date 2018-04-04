СМИ выдвигали различные предположения с целью найти истинную причину недоверия США к генеральному прокурору Украины.

29 марта СМИ написали о том, что Юрия Луценко не пустили в Соединенные Штаты Америки. Новость мгновенно мифами и догадками, почему Генерального прокурора Украины не пустили в страну, которая еще недавно тесно сотрудничала с правоохранительными органами Украины.

Об этом сообщает Forum.

Так, СМИ выдвигали различные предположения с целью найти истинную причину недоверия США к генеральному прокурору Украины. Среди основных причин называли такие: пропущенный им Глобальный форум по возврату активов в Вашингтоне в декабре 2017 года, противостояние деятельности НАБУ Генеральной прокуратурой Украины и другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании Украины осуществлять запланированные ею реформы.

Однако эксперты говорят, что стоит мыслить более масштабно и понимать, что США – не то государство, которое принимает эмоциональные решения на основании отдельных событий. Несомненно, позиция США основывается на целой системе нарушений основных принципов права и здравого смысла Юрием Луценко.

Так, в эту систему нарушений входит и организованная Юрием Луценко экспроприация активов компании-инвестора Opalcore Ltd, приобретенной американской компанией Trans Commodities Newy York Inc, принадлежащей резиденту США Сэму Кислину.

Так, компания Opalcore Ltd с активами американского происхождения инвестировала собственные средства в экономику Украины. Однако команда Юрия Луценко необоснованно назвала их “деньгами Януковича“ и без надлежащих доказательств конфисковала как деньги компании Opalcore Ltd так и деньги других компаний-инвесторов.

Стоит понимать, что для США посягательство на частную собственность является не просто нарушением права, но непростительным грехом, подрывающим самую суть демократического общества, тем более, когда дело касается непосредственно американских компаний.