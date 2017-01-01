ДТП в Харькове: продлен арест Зайцевой и Дронову

Требования обвинения о содержании водителей под стражей поддержали пять представителей потерпевших, а также адвокат Елены Зайцевой.

Киевский районный суд Харькова продлил меры пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, обвиняемым по делу о смертельном ДТП в Харькове на два месяца – до 1 июня. Об этом сообщает NewsRoom.

Обоим фигурантам дела продлили арест без права внесения залога.

Требования обвинения о содержании водителей под стражей поддержали пять представителей потерпевших, а также, с некоторыми оговорками, адвокат Елены Зайцевой.

"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства потерпевших, мы не будем оспаривать позицию прокуратуры", – заявила адвокат Юлия Козырь.

В свою очередь защита Геннадия Дронова настаивала на избрании ему более мягкой меры пресечения – домашний арест с ношением электронного браслета, так как, по мнению адвоката, обвинители не доказали риски, связанные с его пребыванием на свободе.

Напомним, 18 октября 2017 года внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg – сейчас находятся в СИЗО.

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