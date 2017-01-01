Гриппом за неделю заболели 165 тысяч украинцев

Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано. Дети составляют 64% заболевших.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине продолжает снижаться. Об этом сообщает Минздрав в среду, 4 апреля.

По информации ведомства, в течение 26 марта – 1 апреля эпидемический порог не превышен ни в одной из областей. Летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано. В целом гриппом и ОРВИ заболело 165 533 человек, из них 64% – дети.

"Исследовано 266 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 90 случаях определен РНК вирус гриппа типа B, а в 14 случаях – грипп типа А", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали более 182 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Одесской области годовалый ребенок умер от "свиного" гриппа. При этом некоторых областях – Житомирской, Черновицкой и Закарпатской – наблюдалось незначительное преышение недельного эпидемического порога.

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