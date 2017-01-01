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В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия – ОБСЕ

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Наблюдатели ОБСЕ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и аналогичный уровень таких нарушений в Луганской области.
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ/Facebook
 
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировали уменьшений количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии за 3 апреля. 
 
"СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и аналогичный уровень таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом", – отмечается в отчете. 
 
В Донецкой области миссия зафиксировала 40 взрывов. СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня за пределами участка разведения в районе Станицы Луганской. 
 
"В Луганской области миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня (в том числе два взрыва), что и за предыдущий отчетный период, когда были зафиксированы три взрыва", – говорится в отчете. 
 
Неподалеку от Старогнатовки, СММ впервые зафиксировала противотанковые мины, а также вооружение, размещенное в нарушение линий отвода возле Анадоля. 
 
"СММ продолжала содействовать обеспечению доступа и проезду работников к и от Донецкой фильтровальной станции, а также проведению ремонтных работ на Петровской водонасосной станции около Артема и на водопроводе возле Зайцево", – отмечают наблюдатели.

В Минске согласовали дату разведения сил у Станицы Луганской
 

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Теги: взрыв, Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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