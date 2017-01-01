НАБУ проверит финансирование Каддафи кампании Тимошенко

НАБУ начало проверку информации о финансировании Каддафи избирательной кампании Тимошенко 2010 года. Речь идет о сумме 4 миллиона евро.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проверку информации о финансировании бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи избирательной кампании бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко в 2010 году. Об этом сообщил депутат от Блока Петра Порошенко, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

В ответе НАБУ на запрос Арьева говорится, что речь идет о сумме 4 миллиона евро.

"По результатам рассмотрения Вашего запроса детективами НАБУ начато информационно-аналитическое исследование, в ходе которого истребована дополнительная информация по данному вопросу в установленном законом порядке", – отмечается в документе.

По данным НАБУ, такие запросы направили также другие народные депутаты.

"По результатам информационно-аналитического исследования, в случае выявления признаков уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального бюро будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины", – говорится в документе.

Ранее арабское издание Asharq Al Awsat сообщило, что указанная сумма была потрачена на избирательную кампанию Тимошенко, когда она баллотировалась на пост президента Украины. По данным издания, близкий помощник из окружения сына Каддафи рассказал, что лично передавал средства.





В 2018 году Тимошенко пропустила 95% голосований в Раде - КИУ Тимошенко отрицает финансирование ее избирательной кампании в 2010 году из средств Каддафи.

Напомним, ранее бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии.

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