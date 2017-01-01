Грицак рассказал, как контрразведка СБУ переигрывает спецслужбы РФ

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что с начала года спецслужба предотвратила совершение ряда терактов, которые планировались спецслужбами РФ в Украине.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время визита в Одесскую область рассказал об успешных операциях контрразведки СБУ против спецслужб России, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, сотрудники СБУ сорвали почти 100 попыток провоцирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине в интересах России.

Грицак отметил, что с начала года спецслужба предотвратила совершение ряда дерзких терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей.

Кроме того, глава СБУ заявил, что ФСБ РФ пыталась втемную использовать бывших участников АТО для совершения терактов в России, а также пыталась завербовать бойцов Нацгвардии.

Грицак подчеркнул, что СБУ готова противодействовать всем направлениям российской гибридной агрессии.

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