Балух продолжает голодовку, его состояние ухудшается

Осужденный украинский активист Владимир Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку. На заседание суда его не привезли, в связи с чем адвокат заявила о нарушении его прав.

Украинский политзаключенный Владимир Балух продолжает голодовку в крымском СИЗО не смотря на то, что состояние его здоровья ухудшается. Об этом Крым.Реалии заявила его адвокат Ольга Динзе.

"Ему голодовка дается с трудом. Кроме того, происходят постоянные провокации со стороны представителей администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", – сказала адвокат.

Также стало известно, что 4 апреля в "Верховном суде" Крыма рассматривали жалобу защиты Балуха о продлении ему меры пресечения.

Самого Балуха не доставили в здание суда, так как сейчас он находится в ИВС с. Раздольное. Он принимал участие в заседании суда по видеосвязи.

"Во время судебного заседания Балух был в наручниках, что является грубым нарушением принципа презумпции невиновности. После того, как адвокат сделал соответствующее заявление, наручники с украинца были сняты", - отметили в Крымской правозащитной группе.

Балух и его защита заявили суду о нарушении права на защиту, потому что участие в заседании суда по видеосвязи лишает Балуха возможности конфиденциально общаться с адвокатом, что является частью права на защиту.

В связи с этим заседание продолжат 5 апреля.

Как сообщалось, 14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Суд исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4,6 тысячи гривень).

Напомним, Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО 19 марта. Он протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года по сфабрикованному против него уголовному делу.

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