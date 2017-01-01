Итоги 4 апреля: Записи с Холодницким и утечка в Facebook

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 4 апреля:

Супрун отказалась идти в отставку

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не собирается покидать свой пост.

“Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали“, –сказала она.



Супрун отметила, что получила также звонок поддержки и от премьер-министра Владимира Гройсмана.

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В Facebook признали утечку данных 87 миллионов пользователей

Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, а не 50 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер.

Cambridge Analytica отрицает, что получила данные 87 миллионов пользователей соцсети. Компания утверждает, что по контракту имела доступ к данным только 30 млн пользователей и удалила их, как только об этом попросил Facebook.

НАБУ обнародовало запись прослушки Холодницкого

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НАБУ обнародовало рассекреченную часть материалов, собранных в уголовном производстве, в рамках которого в отношении руководителя САП Назара Холодницкого проводятся следственные действия. На записи зафиксированы разговоры Холодницкого относительно ряда уголовных производств, которые ведет антикоррупционная прокуратура

В свою очередь Холодницкий назвал запись НАБУ “нарезкой“ и потребовал показать всю запись, сделанную прослушкой. Глава САП отметил, что его в течение двух лет пытаются дискредитировать, а записями много кто сейчас манипулирует.

Комитет Рады порекомендовал отменить е-декларации для общественных активистов

Комитет по предупреждению коррупции принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроекты № 8209 и №8209-1, которые отменяют декларирование для общественных активистов и освобождают их от уголовной ответственности. Решение поддержало большинство членов антикоррупционного комитета.

В Минске определили дату разведения сил у Станицы Луганской

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Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля, при условии отсутствия обстрелов на этом участке. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы в Минске.

США призвали оказать большее давление на Россию

США призывают другие страны сделать больше и оказать большее давление на Россию.

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“Никто не был жестче с Россией, чем действующий президент США. Другие страны могут делать больше и должны делать больше… Мы выслали 60 российских сотрудников разведки, другие страны выслали 4-5 человек. Мы определенно считаем, что другие страны могут сделать больше и оказать давление на Россию, чтобы изменить ее поведение“, – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Киев предложил Москве обменять 23 россиян на украинцев

Украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных за преступления против суверенитета и территориальной целостности россиян в обмен на украинских политзаключенных.

“Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы“, – сообщила вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.