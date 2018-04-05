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Ночью горела Приднепровская ТЭС

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В результате инцидента никто из людей не пострадал.
Ночью горела Приднепровская ТЭС
© dp.informator.ua
Фото 1/9
  • Возгорание началось в 4:00 утра
  • На место оперативно прибыли сотрудники ГСЧС
  • Никто из людей не пострадал
  • Предприятие является охраняемым объектом
  • Полиция признаков теракта не выявила
  • Причины возгорания пока неизвестны
  • Разрушения, причиненные огнем, были незначительные
  • Огонь удалось быстро потушить
  • На месте возгорания работала патрульная полиция
Ночью горела Приднепровская ТЭС
Возгорание началось в 4:00 утра
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На Приднепровской ТЭС 5 апреля в 4:00 утра произошло возгорание. На месте работали сотрудники ГСЧС и патрульная полиция. По предварительной информации, горело открытое распределительное устройство, жертв в результате пожара нет.

Об этом сообщает Информатор.

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“Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они оповестили руководство предприятия и вызвали на место ГСЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается“, — рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.

По причине того, что данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Полиция смогла осмотреть лишь прилегающие территории.

“Никакие подозрительные объекты и личности выявлены не были. Причину возгорания установят позже“, - уточнили в полиции.

На место пожара также приехали карета скорой помощи и оперативно-спасательная служба. 

Напомним, 2 апреля в РФ пожар на крупнейшем заводе тушили больше суток.

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Теги: пожар, Днепр, ТЭС
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Комментариев (1)
Владимир291    05.04.2018, 10:13
Оценка:  0
Владимир291
Не верю что само загорелось. В 4 утра большинство народу спит, большинство потребляющих энергию предприятий - стоят. То есть нагрузки на электросети - минимальные. Если бы оно загорелось само от перегрузки - это было бы не ранее 8-00 утра. Терракт полюбому.
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