Ночью горела Приднепровская ТЭС

В результате инцидента никто из людей не пострадал.

На Приднепровской ТЭС 5 апреля в 4:00 утра произошло возгорание. На месте работали сотрудники ГСЧС и патрульная полиция. По предварительной информации, горело открытое распределительное устройство, жертв в результате пожара нет.

Об этом сообщает Информатор.

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“Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они оповестили руководство предприятия и вызвали на место ГСЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается“, — рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.

По причине того, что данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Полиция смогла осмотреть лишь прилегающие территории.

“Никакие подозрительные объекты и личности выявлены не были. Причину возгорания установят позже“, - уточнили в полиции.

На место пожара также приехали карета скорой помощи и оперативно-спасательная служба.

Напомним, 2 апреля в РФ пожар на крупнейшем заводе тушили больше суток.