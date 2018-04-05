В Новоград-Волынском на улице стреляли в депутата

Нападавший был в балаклаве, сейчас в области введен план-перехвата Сирена.

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В городе Новоград-Волынский Житомирской области 4 апреля неизвестный ранил из огнестрельного оружия местного предпринимателя и депутата городского совета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Происшествие случилось около восьми вечера, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба.

“Неизвестный в балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки. Мужчину срочно госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в полицию“, - говорится в сообщении.

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На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы полиции. На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирской области были введены специальные меры Сирена.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 марта мужчина с топором вломился дом депутата горсовета Буска.