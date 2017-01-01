Патрульный отсудил у водителя 30 тыс. грн за перелом руки

Обвиняемый заявил, что через знакомого передал патрульному 1000 долларов, но тот сказал, что никаких денег не получал.

Задержали нарушителя после погони в селе Лисец, где тот въехал в дерево

В городе Ивано-Франковск инспектор патрульный полицейский Владислав Гарбар отсудил 30 тысяч гривен компенсации у водителя BMW 5 Юрия Зварича за то что тот, сломал правоохранителю руку.

Об этом сообщает Курс.

Городской суд признал Зварича виновным в нанесении телесных повреждений инспектору патрульной полиции Гарбару.

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Как сообщает издание, ночью 23 августа 2016 водитель остановился на пешеходном переходе, экипаж патрульной полиции отреагировал на нарушение и подал водителю световой сигнал. Автомобиль тронулся с места, когда патрульные через громкоговоритель потребовали остановить машину. Водитель прибавил скорость, а когда позже остановил машину, к машине подошел патрульный и попросил нарушителя предъявить документы.

Водитель отказался, схватил патрульного за форму и тронулся с места. В результате полицейский упал на асфальт и сломал руку. После погони нарушителя задержали в селе Лисец.

Обвиняемый вину признал и заявил, что через знакомого передал патрульному 1000 долларов. Тот сказал, что никаких денег не получал и просил суд удовлетворить гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 60 тысяч гривен.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев. Однако на основании закона Украины об амнистии в 2016 году постановил освободить от отбывания наказания.

Таким образом, гражданский иск удовлетворен частично. Водитель должен возместить патрульному 30 тысяч грн морального ущерба.

Как сообщалось 3 апреля, патрульные забрали права у водителя, попавшего в 5-метровую выбоину в Днепропетровской области. Мужчина теперь будет судиться не только с дорожниками, но и правоохранителями.