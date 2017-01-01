На Березняках в Киеве ночью сгорел микроавтобус

В транспортном средстве во время пожара никого не было. Причиной возгорания могла стать электропроводка - на камерах наблюдения постороннее вмешательство не заметно.

В Киеве на Березняках около полуночи загорелся микроавтобус. По предварительным данным, причиной пожара стала электропроводка. Пострадавших нет.

Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает 112 Украина.

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Житель столицы пытался самостоятельно потушить пожар с помощь огнетушителя, но попытка не увенчалась успехом.

На видео с камер наблюдения видно, что загорелось сначала в районе капота, затем огонь перекинулся выше и добрался до кабины транспортного средства. В результате пожара в кабине все выгорело.

Напомним, 3 апреля на Софиевской Борщаговке сгорело пять автомобилей.