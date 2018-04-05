В Коломые девушку убили детские качели

Первокурстнице ПТУ было 16 лет.

Качели были предназначенны для людей на инвалидных колясках facebook.com/groups/Prykarpattyapost

В городе Коломыя Ивано-Франковской области от травмы головы в результате удара детской качели погибла несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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“04.04.2018 г. около 18:32 в г. Коломыя возле городского озера на детской площадке обнаружено тело гр. 2002 г. р., жительницы с. Выжний Березов Косовского района, которая получила травму головы в результате удара детской качели“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что погибшая была ученицей 1-го курса ПТУ №10 в Коломые.

Как уточняет местное издание Галка, девушка вместе с двумя подругами развлекалась на качелях, предназначенных для людей на инвалидных колясках.

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Известно, что качель исправна, поэтому травмирование не произошло из-за ее технического состояния. Теперь обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранители.

Напомним, 31 марта на ярмарке во французском городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы вышел из строя один из аттракционов - погиб один человек, еще четверо получили травмы.