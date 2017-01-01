В Кривом Роге на учениях подорвались трое бойцов ВСУ - СМИ

Инцидент произошел на полигоне 17-й танковой бригады.

Один из солдат находится в тяжелом состоянии УНИАН

В Кривом Роге во время учений на полигоне 17-й танковой бригады, который расположен в районе Макулане, на гранате подорвались трое бойцов ВСУ.

Об этом сообщает местное издание Первый городской.

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По предварительной информации, военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки.

Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На данный момент пострадавшие госпитализированы.

Напомним, 22 февраля во Львовской области во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры. Позднее, 23 февраля, военная прокуратура Западного региона сообщила, что 36-летний военный погиб в результате детонирования боеприпаса РПГ-7В, получив ранение головы.

Ранее, 18 января, в России в Челябинской области во время военных учений танк задавил солдата-срочника.