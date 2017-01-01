Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге на учениях подорвались трое бойцов ВСУ - СМИ

Комментариев: 0
Инцидент произошел на полигоне 17-й танковой бригады.
Один из солдат находится в тяжелом состоянии
Один из солдат находится в тяжелом состоянии
УНИАН

В Кривом Роге во время учений на полигоне 17-й танковой бригады, который расположен в районе Макулане, на гранате подорвались трое бойцов ВСУ.

Об этом сообщает местное издание Первый городской.

Читай также: Американские военные рассказали о тренировках ВСУ

По предварительной информации, военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки.

Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На данный момент пострадавшие госпитализированы.

Напомним, 22 февраля во Львовской области во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры. Позднее, 23 февраля, военная прокуратура Западного региона сообщила, что 36-летний военный погиб в результате детонирования боеприпаса РПГ-7В, получив ранение головы.

Ранее, 18 января, в России в Челябинской области во время военных учений танк задавил солдата-срочника.

Поделись:
Теги: ВСУ, учения, полигон, граната, солдаты, СМИ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь