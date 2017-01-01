Капитана судна Норд перевели из больницы в изолятор

Владимиру Горбенко сделали в больнице какие-то процедуры, выдали медикаменты: он начал более-менее приходить в себя. После этого его отвезли обратно в изолятор следственного содержания, заявили в Керченском рыбколхозе.

Госпитализированного капитана российского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, которому накануне стало плохо, вернули в следственный изолятор. Об этом заявила спикер Керченского рыбколхоза им. 1 мая, которому принадлежит судно, Анна Шевелева, передает БК.

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“Ему сделали в больнице какие-то процедуры, выдали медикаменты. Он начал более-менее приходить в себя. После того, как ему оказали помощь, его отвезли обратно. На текущий момент он в изоляторе следственного содержания“, - сообщила Шевелева.

Напомним, 4 апреля Горбенко был госпитализирован. Перед этим его доставили в Херсон в местное управление Службы безопасности Украины.

Напомним, 25 марта Норд задержали украинские пограничники в Азовском море. Экипаж судна заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У команды, состоящей из 10 человек, отобрали паспорта.

Россия требует немедленно освободить экипаж, обвиняя Украину в “государственном пиратстве“.