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Названа зарплата патрульного полицейского в Киеве

Комментариев: 2
Минимальная зарплата полицейского 10 300 гривен, однако патрульные говорят, что хотели бы больше.
Руководитель патрульной полиции заявил об отсутствии системной коррупции
Руководитель патрульной полиции заявил об отсутствии системной коррупции
УНИАН

Руководитель Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля рассказал какая заработная плата у патрульного полицейского в столице.

Об этом он сообщил в программе HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

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“В Киеве 10 300 минимальная у патрульного полицейского. Хотелось бы, конечно, более высокую зарплату“, - сказал Зозуля.

Он также добавил, что в столичной полиции отсутствует системная коррупция, однако есть единичные случаи, с которыми постоянно пытаются бороться. 

Напомним, 3 апреля министр МВД Арсен Аваков заявил, что в спецназе полиции на данный момент служит около 30% бывших сотрудников подразделения Беркут.

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Теги: патрульная полиция, зарплата, Юрий Зозуля
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Комментариев (2)
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i-kiss13    05.04.2018, 13:04
Оценка:  +1
i-kiss13
А харя не треснет у них? Как ДТП , так по часу ждут пока эти цари и боги приедут. Зато , где не надо , собираются по 5-7 экипажей. СОГ хрен дождешься ,ездят без нужных атрибутов , если и есть что-то , то без инвентарного номера. Законов не знают. Селфи сделать , это они пожалуйста))))
AloneInNight    05.04.2018, 12:53
Оценка:  +1
AloneInNight
Ну понятно, что это сейчас мало, если простым охранникам в магазинах уже по 8 тыс платят
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