Названа зарплата патрульного полицейского в Киеве

Минимальная зарплата полицейского 10 300 гривен, однако патрульные говорят, что хотели бы больше.

Руководитель Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля рассказал какая заработная плата у патрульного полицейского в столице.

Об этом он сообщил в программе HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

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“В Киеве 10 300 минимальная у патрульного полицейского. Хотелось бы, конечно, более высокую зарплату“, - сказал Зозуля.

Он также добавил, что в столичной полиции отсутствует системная коррупция, однако есть единичные случаи, с которыми постоянно пытаются бороться.

Напомним, 3 апреля министр МВД Арсен Аваков заявил, что в спецназе полиции на данный момент служит около 30% бывших сотрудников подразделения Беркут.