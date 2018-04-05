Рабинович: Мы должны подвести итоги последних лет и прийти к всеукраинскому примирению

Рабинович составил план, как сделать Украину "Швейцарией Восточной Европы“.

Украинцы должны проанализировать свое прошлое и прийти к всеукраинскому примирению, чтобы всем вместе строить великую страну. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии За життя Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала 112 Украина.

“Для того чтобы построить прогрессивную, сильную, развитую, великую Украину, необходимо установить истину о том, что происходило на Майдане, осознать ошибки прошлого, подвести итог войне, помирить восточную и западную части страны. Только после этого возможна консолидация общества вокруг идеи будущей независимой, сильной Украины, «“Швейцарии Восточной Европы“, – считает парламентарий.

По его словам, сегодня у власти находятся люди, которые прикрываются патриотическими лозунгами, грабят страну, и даже не понимают, как нужно управлять экономикой.

“Нынешняя элита никогда не приведет нас к процветанию. Для того чтобы помирить и сшить Украину, нам нужно подвести итоги последних лет. Мы должны одуматься, покаяться и прийти к всеукраинскому примирению. Мы обязаны разобраться со всем, что произошло на Майдане, проанализировать правление тех, кто украл у нас жизни сограждан, мощную экономику и время, которое нам не вернуть. Только после этого мы сможем снова беспрепятственно ездить из Львова в Донецк и обратно, сможем объединить всех и построить сильную и экономически мощную страну“, – подчеркнул Вадим Рабинович.

Политик также напомнил, что у партии За життя есть четкий план вывода страны из экономического и политического кризиса.

“Мы выстроим нормальное управление страной без криков и лозунгов, разрывания рубахи на теле. За год мы готовы вывести Украину на довоенный уровень, а в последующие годы – только рост. Мы будем гордиться нашей страной не только потому, что это наша Родина, а потому что Украина будет великой, процветающей, сильной, богатой, по-настоящему европейской страной, “Швейцарией Восточной Европы“, – заявил лидер партии За життя.

Он также пообещал и далее работать над освобождением политзаключенного Мыколы Карпюка, который пребывает в заключении в РФ, потому что, по его мнению, война будет закончена только тогда, когда все пленные вернутся домой.

“Я лично знаю Карпюка. Я с ним знаком со времен Майдана, мы с ним тесно общались, часто спорили, выпили пару бутылок водки вместе. Это – сын Украины. Поэтому чувствую ответственность и хочу помочь ему вернуться в Украину. Мы должны помогать каждому сыну Украины вернуться на Родину. В Библии сказано: спасая одну жизнь – спасаешь весь мир. У меня есть мечта спасти мир – и я начну с Мыколы, приложу все усилия, чтобы в этом году он вернулся домой“, – пообещал Вадим Рабинович.