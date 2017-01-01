Бубенчика передумали арестовывать, готовят новое подозрение

Активисту Майдана, застрелившего двоих сотрудников Беркута, объявят новое подозрение. Возможно, в нем останется статья о незаконном ношении оружия.

Активист Майдана Иван Бубенчик, сознавшийся в убийстве двух беркутовцев во времена Революции Достоинства, получит новое подозрение, арест активиста откладывается. Об этом сообщает УНИАН в четверг, 5 апреля.

Печерский райсуд Киева, на котором рассматривается дело Бубенчика и где избирают для него меру пресечения, 5 апреля проводит заседание.

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Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская ходатайствовала в суде об отзыве ранее поданного ходатайства по избранию меры пресечения активисту в виде содержания под стражей. Ни Бубенчик, ни его адвокат, не были против. В 17:00 Бубенчик будет вызван в Департамент специальных расследований ГПУ на ул Борисоглебской.

Отметим, следствие считает, что целью действий данного активиста Майдана была эскалация конфликта и дестабилизация ситуации временного перемирия.

“По мнению следствия, Бубенчик И.П., установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, совершил умышленные, противоправные действия, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости, понимая, что такие его действия могут привести к эскалации противостояния- до применения оружия в отношении участников протестных акций и, соответственно, до наступления тяжелых последствий “, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в новом подозрении может остаться статья 263 о незаконном ношении оружия. Об этом заявил адвокат активиста, расстрелявшего беркутовцев Игорь Коржу.

“Была обязанность у прокурора, который осуществлял надзор закрыть дело. Вместо этого продолжалось расследование. Таким образом, есть множество процессуальных нарушений. Решение о возвращении ходатайства было ожидаемым. Я считаю это серьезным нарушением. Я не исключаю, что мы будем подавать документы и проверять эти нарушения, о которых мы говорили. Дополнительная квалификация - это 348 статья. Я думаю, там осталась статья 263 о незаконном ношении оружия, думаю, она и останется в новом подозрении. Если будет изменение подозрения, то это будет незаконно. Я думаю, что прокуратура вправе подать ходатайство о назначении судебного заседания. Сроки они не ограничат. Думаю, они дадут судьям отдохнуть. Подзащитный не находится под стражей“, - сказал адвокат.

Напомним, Бубенчик не раскаивается в содеянном и считает, что действовал как защитник нации, убивая врага