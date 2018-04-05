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Во Львове Mazda врезалась в бетономешалку

Комментариев: 1
В результате ДТП у легкового авто оторвало заднюю дверь.
На водителя бетономешалки был составлен протокол
На водителя бетономешалки был составлен протокол
facebook.com/lvivpolice

Во Львове на улице Шевченко, 360, в микрорайоне Рясне ночью 5 апреля произошло ДТП, в котором автомобиль Mazda столкнулся с бетономешалкой.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

Водитель грузовика во время изменения направления движения не убедился в безопасности маневра, чем нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП.

К счастью, в аварии никто не пострадал. В легковом автомобиле в результате ДТП сорвало заднюю дверцу с правой стороны.

"На водителя бетономешалки был составлен протокол по ст. 124 КУоАП и изъято водительское удостоверение", - уточнили в полиции.

Напомним, 29 декабря в Киеве бетономешалка насмерть сбила женщину.

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Теги: ДТП, Львов, бетономешалка, авария, авто
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Комментариев (1)
vovaKor    05.04.2018, 12:43
Оценка:  0
vovaKor
ну да как в анекдоте про асфальтоукладчик,типа рассказывай как обгонял,как подрезал
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