Во Львове Mazda врезалась в бетономешалку

В результате ДТП у легкового авто оторвало заднюю дверь.

На водителя бетономешалки был составлен протокол facebook.com/lvivpolice

Во Львове на улице Шевченко, 360, в микрорайоне Рясне ночью 5 апреля произошло ДТП, в котором автомобиль Mazda столкнулся с бетономешалкой.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

Водитель грузовика во время изменения направления движения не убедился в безопасности маневра, чем нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП.

К счастью, в аварии никто не пострадал. В легковом автомобиле в результате ДТП сорвало заднюю дверцу с правой стороны.

"На водителя бетономешалки был составлен протокол по ст. 124 КУоАП и изъято водительское удостоверение", - уточнили в полиции.

Напомним, 29 декабря в Киеве бетономешалка насмерть сбила женщину.