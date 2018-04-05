Покушение на Мосийчука: названы фамилии подозреваемых

Один из исполнителей теракта задержан.

Взрыв возле офиса телеканала Эспрессо, в результате которого был ранен народный депутат из Радикальной партии Игорь Мосийчук, организовал представитель Главного управления разведки Генштаба России.

Эту информацию озвучили на брифинге в четверг, 5 апреля первый заместитель прокурора г. Киева Павел Кононенко и заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Один исполнитель задержан, еще двое находятся в розыске.

“С учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен“, - уточнил представитель киевской прокуратуры.

Журналист Радио Свобода Евгений Солонина в своем Twitter написал фамилии подозреваемых, которые назвал на брифинге заместитель главы СБУ.

Павло Кононенко, перший заступник прокурора міста Києва- спільно з #СБУ розповідає про теракт, від якого постраждали депутат #Мосійчук і політолог #Бала :Допитали 800 свідків, вивчили відео з 150 камер.Попередньо підтверджується версія замаху на депутата. Знайшли, де купили мопед pic.twitter.com/wpIP1Qqe1S — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 5 апреля 2018 г.

#СБУ : вчинили теракт під #Еспресо Олександр Григорян, Ігор Лисак, Михайло Мятних, а також представники #ГРУ РФ. ГРУ-шник приіздив до Украіни та коррдинував. Григорян пішки прибув з окупованого Криму. Лисак - відповідав за придбання мопеда і вибухівку. Потім виіхав до РФ. — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 5 апреля 2018 г.

“СБУ: теракт совершили Александр Григорян, Игорь Лысак, Михаил Мятных, а также представители ГРУ РФ. ГРУшник приезжал в Украину и координировал. Григорян пешком прибыл из оккупированного Крыма. Лысак - отвечал за приобретение мопеда и взрывчатку. Потом выехал в РФ. ГРУшник ездил в Украину по поддельному украинскому паспорту, изготовленному специально для теракта против Мосийчука“, - сообщил он.

По данным следствия, цель теракта - посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния.

#СБУ : Представник ГРУ та співучасники використовували для підготовку теракту проти #Мосійчук гараж в одному з кооперативів. Там виявили зброю і вибухівку. Мятних - затримано. Інших оголошено в розшук і повідомлено про підозру заочно. Можуть бути інші співучасники — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 5 апреля 2018 г.

Ранее СБУ заявила о раскрытии покушения на Мосийчука. Эту информацию подтвердил и сам Мосийчук.

Напомним также, в Сети появилось видео, террорист заминировал мопед под телеканалом Эспрессо.

25 октября неизвестные совершили покушение на нардепа Игоря Мосийчука. От ранений впоследствии скончались два человека, но депутат выжил. Погиб охранник Мосийчука, а также случайный прохожий, экс-работник полиции.

Прокуратура рассматривает три основных версии покушения.