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Покушение на Мосийчука: названы фамилии подозреваемых

Спецтема: Покушение на Мосийчука
Комментариев: 5
Один из исполнителей теракта задержан.
Мосийчук после операции
Мосийчук после операции
facebook.com/igor.mosijcuk

Взрыв возле офиса телеканала Эспрессо, в результате которого был ранен народный депутат из Радикальной партии Игорь Мосийчук, организовал представитель Главного управления разведки Генштаба России.

Эту информацию озвучили на брифинге в четверг, 5 апреля первый заместитель прокурора г. Киева Павел Кононенко и заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Один исполнитель задержан, еще двое находятся в розыске.

“С учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен“, - уточнил представитель киевской прокуратуры.

Журналист Радио Свобода Евгений Солонина в своем Twitter написал фамилии подозреваемых, которые назвал на брифинге заместитель главы СБУ.

“СБУ: теракт совершили Александр Григорян, Игорь Лысак, Михаил Мятных, а также представители ГРУ РФ. ГРУшник приезжал в Украину и координировал. Григорян пешком прибыл из оккупированного Крыма. Лысак - отвечал за приобретение мопеда и взрывчатку. Потом выехал в РФ. ГРУшник ездил в Украину по поддельному украинскому паспорту, изготовленному специально для теракта против Мосийчука“, - сообщил он.

По данным следствия, цель теракта - посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния.

Ранее СБУ заявила о раскрытии покушения на Мосийчука. Эту информацию подтвердил и сам Мосийчук.

Напомним также, в Сети появилось видео, террорист заминировал мопед под телеканалом Эспрессо.

25 октября неизвестные совершили покушение на нардепа Игоря Мосийчука. От ранений впоследствии скончались два человека, но депутат выжил. Погиб охранник Мосийчука, а также случайный прохожий, экс-работник полиции.

Прокуратура  рассматривает три основных версии покушения.

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Теги: Мосийчук, теракт, СБУ, ГРУ, расследование
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Комментариев (5)
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Yzenykkrasavchik    05.04.2018, 13:00
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Депутатов надо оградить от общения с народом. Только по записи и после проверке в СБУ. Их надо беречь, они рискуют жизнями за нас.
basky    05.04.2018, 12:55
Оценка:  0
basky
)))) забавно. а нахрен русским этот чурбан сдался не уточнили? ну могли бы уже написать хоть что этот клоун личный враг Кадырова или опасный соперник для режима Путина. абсурд крепчает) "цель терракта - посеять хаос". хаос среди кого? да люди вздохнут с облегчением, что одним ушлепком меньше стало)
Yzenykkrasavchik    05.04.2018, 12:51
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Тюрьма Мосийчуку пошла на пользу, похудел
tj    05.04.2018, 12:46
Оценка:  +2
tj
Куда смотрят редакторы?! "Мосийчук, представитель Главного управления Генштаба России" ржунимагу )))
П    05.04.2018, 12:43
Оценка:  +1
П
"...первый заместитель прокурора г. Киева Павел Кононенко и заместитель главы СБУ Виктор Кононенко." Однофамильцы?))) Прям как наши судьи - везде семейный подряд. Суды,налоговая, прокуратура, а вот семейные династии на заводах и фабриках пропали.
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