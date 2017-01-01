Возле Измаила в Дунае всплыли уже три боевых мины

Вес каждого франко-румынского боеприпаса начала ХХ века около половины тонны.

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На украинском участке Дуная вследствие паводка всплыли три морские мины. Как выяснили специалисты, это французские якорные боеприпасы производства компании Sautter Harle, предназначенные для поражения надводных и подводных кораблей, они были на вооружении у румынской армии.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Известно, что такие боеприпасы начали производить во время Первой мировой войны, а потом передавали союзникам Франции, в том числе королевской Румынии. Конкретно эти мины, скорее всего, были выпущены в воду румынами или в 1940-1941, или в 1944 году.

Опасные боеприпасы всплыли совсем недалеко от жилых массивов Измаила dumskaya.net

Операция по обезвреживанию мин проходит успешно dumskaya.net

Диаметр боеприпаса – 77 см, вес — 488 кг, заряд — 60 килограммов пороха или 110 кг тротила. В мине пять ударных взрывателей, расположенных в “рогах“.

В мине пять ударных взрывателей, расположенных в “рогах“ dumskaya.net

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В среду специалисты обезвредили и утилизировали две мины. Взрыв 65 кг в тротиловом эквиваленте услышали жители самых отдаленных районов Измаила. Третья будет уничтожена в четверг.

Как сообщалось 4 апреля, о первом смертоносном шаре, прибившемся к румынской стороне в районе 101 км Дуная (возле Тульчинского уезда), в дежурную часть Измаильского отдела ГСЧС сообщили пограничники.