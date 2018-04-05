Дороги государственного и местного значения надо прокладывать параллельно - Дубневич

“Европа имеет собственный план развития Еврокарпатского региона. Мы же должны вписаться в этот план", - убежден Дубневич.

Глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич в интервью ресурсу Обозреватель рассказал, как нужно строить дороги в Украине.

Парламентарий прокомментировал итоги выездного заседания четырех парламентских Комитетов, которое прошло на минувшей неделе в Ивано-Франковске и было посвящено обсуждению перспектив Карпатского региона.

“Европа имеет собственный план развития Еврокарпатского региона. Мы же - в свою очередь - должны …вписаться в этот план“, - убежден Ярослав Дубневич. - Только так сможем привлечь европейских инвесторов, европейских туристов. В конце концов - стать единым целым европейского организма. Даже не так: мы должны не бежать вслед за европейцами, не заглядывать им в рот, а прекратить болтать и взяться за дело. Активно и результативно действовать самим. Где-то догонять, а где-то шагать в ногу.».

По мнению парламентария, ремонтировать и строить необходимо не только дороги государственного значения, а и местные. Это даст синергию, конечный результат. «Дороги и подъездные пути к МАПП - это ключевые пункты программы. Это как раз и есть - про Европу, как говорится, - поясняет Дубневич. - На выездном заседании мы рассмотрели большой перечень маршрутов в четырех областях Карпатского региона: Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской. Рекомендовали Кабмину предусмотреть средства на основные направления: Стрый-Франковск-Черновцы-Мамалыга и Киев-Чоп, а также Мостиска-Самбор-Борислав и Нижанковичи-Самбор-Дрогобыч-Стрый. Рекомендовали также принять меры по завершению строительства объезда села Ракошино Мукачевского района на автодороге общего пользования государственного значения М-06 Киев-Чоп. А также завершить строительство дороги от Берегово и села Астей Закарпатской области в МАПП «Лужанка» и строительство автомобильного моста в пгт Буштино в Закарпатской области“.

Кроме того, нардепы рекомендовали Кабмину поручить “Укравтодору“ и Закарпатской облгосадминистрации разработать государственную целевую экономическую программу или государственный инвестиционный проект по развитию и ремонту мостовых переходов на автодорогах общего пользования Карпатского региона. Также нужно предусмотреть средства для погашения задолженности за 2017 год за работы по содержанию дорог как государственного, так и местного значения.

Чтобы так называемый «таможенный эксперимент» был в этом году результативным и смог обеспечить средствами дорожные работы, депутаты рекомендуют не оттягивать с перечнем объектов, нуждающихся в таких работах.

“Надо уже сейчас согласовать перечни объектов реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов дорог в пределах ожидаемых объемов поступлений от его реализации, утвержденные в показателях областных бюджетов, - говорит Ярослав Дубневич. - При этом требуем от Кабмина, от Минфина при расчетах и согласовании ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях соответствующих областей и города Киева, оставить указанные индикативы на уровне второго полугодия 2017 года“.

Судьба дорог местного значения в этом году зависит в первую очередь от областных администрации, которым они переданы в управление, напоминает Дубневич.

“Параллельно облгосадминистрациям поручено обновить существующие региональные программы по обеспечению безопасности дорожного движения и проведению аудита дорожной инфраструктуры. Напомню, что с началом нынешнего года дороги местного значения переданы по закону в управление ОГА. И теперь местные власти отвечают за состояние своих дорог“, - заключил депутат.