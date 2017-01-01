Надежду Савченко проверяют на детекторе лжи

Вход в Киевский институт судебных экспертиз заблокирован, полиция никого не пускает.

На месте присутствует сестра Савченко, вместе с помощниками УНИАН

В Киевском институте судебных экспертиз Надежда Савченко проходит проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает УНН.

Вход в учреждение закрыт. Внутри здания дежурят полицейские, которые никого не пускают, отвечая, что институт закрыт полностью.

В здание не людей, у которых назначена экспертиза unn.com.ua

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Сообщается, что в институте находятся сестра Надежды, Вера Савченко и ее помощники.

Напомним, 3 апреля один из адвокатов Надежды Савченко заявил, что расторг договор с депутатом и в дальнейшем не будет представлять ее интересы.

Ранее, 2 апреля, Вера Савченко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный контроль за ситуацией с арестом и уголовным преследованием ее сестры. Позднее, она объяснила свое письмо президенту Трампу.