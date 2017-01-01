Надежду Савченко проверяют на детекторе лжи
В Киевском институте судебных экспертиз Надежда Савченко проходит проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает УНН.
Вход в учреждение закрыт. Внутри здания дежурят полицейские, которые никого не пускают, отвечая, что институт закрыт полностью.
Читай также: Вера Савченко заявила о слежке и минировании своего автомобиля
Сообщается, что в институте находятся сестра Надежды, Вера Савченко и ее помощники.
Напомним, 3 апреля один из адвокатов Надежды Савченко заявил, что расторг договор с депутатом и в дальнейшем не будет представлять ее интересы.
Ранее, 2 апреля, Вера Савченко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный контроль за ситуацией с арестом и уголовным преследованием ее сестры. Позднее, она объяснила свое письмо президенту Трампу.