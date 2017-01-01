В Запорожье взрывы и стрельба: полиция провела учения

Запорожцев попросили соблюдать спокойствие.

На месте дежурила скорая и пожарные timenews.in.ua

Читай также: Операция Троя: опубликован план РФ по захвату Запорожья

В Запорожье в четверг, 5 апреля, на бульваре Гвардейском Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.

Об этом сообщает Время новостей.

Читай также: Без паники: в Кривом Роге развесили флаги “Новороссии“

“Слышны взрывы и стрельба. В районе частной застройки много полиции в обмундировании и с оружием.Здесь же дежурит “скорая“ и пожарные, но квартал не оцеплен и люди проходят спокойно“, — говорится в сообщении.

На бульваре Гвардейском были слышны взрывы и стрельба timenews.in.ua

Плановые тактические учения прошли без инцидентов timenews.in.ua

Предварительно, управление Нацполиции в Запорожской области обратилось к запорожцам с просьбой соблюдать спокойствие.

В квартале, где проходили учения, дежурила скорая и пожарные, но участок не был оцеплен и люди проходили спокойно.

Учения на бульваре Гвардейском, Запорожье 0:00 / 00:41

Напомним, 2017 году в Украине прошли учения полиции и агентов ФБР.