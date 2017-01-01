В Запорожье взрывы и стрельба: полиция провела учения
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В Запорожье в четверг, 5 апреля, на бульваре Гвардейском Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.
Об этом сообщает Время новостей.
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“Слышны взрывы и стрельба. В районе частной застройки много полиции в обмундировании и с оружием.Здесь же дежурит “скорая“ и пожарные, но квартал не оцеплен и люди проходят спокойно“, — говорится в сообщении.
Предварительно, управление Нацполиции в Запорожской области обратилось к запорожцам с просьбой соблюдать спокойствие.
В квартале, где проходили учения, дежурила скорая и пожарные, но участок не был оцеплен и люди проходили спокойно.
Напомним, 2017 году в Украине прошли учения полиции и агентов ФБР.