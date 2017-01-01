Взрыв в Черкассах: в завод Укроборонпрома бросили две гранаты

Возбуждено дело по статье "хулиганство".

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В Черкассах в четверг неизвестный через окно бросил две гранаты РГД-5 в цех ГП НПК Фотоприбор, входящего в состав ГК Укроборонпром, в результате чего произошел взрыв. Пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

По данным полиции, взрыв произошел ночью, на место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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“На месте происшествия было установлено, что, вероятно, взорвалась граната, которую злоумышленник бросил в середину через окно в один из цехов предприятия. Еще одну гранату, которая не взорвалась, изъяли на территории этого же цеха“, — говорится в сообщении.

При этом в полиции не уточнили, о каком именно предприятии идет речь. Пострадавших в результате взрыва нет. Возбуждено дело по статье “хулиганство“, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Одновременно госпредприятие Укроборонпром сообщило, что в цех оборонного завода Фотоприбор в Черкасах ночью бросили две гранаты РГД-5.

“5 апреля в 2:05 в помещении производственного цеха черкасского ГП НПК Фотоприбор, входящего в состав ГК Укроборонпром, зафиксировано срабатывание охранной сигнализации и взрыв“, — говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля в Ковеле в многоэтажке прогремел взрыв.