В Черном море испытали артиллерийские катера

Во время выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической боевой части.

В Черном море прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров Скриншот из видео

В юго-западной части Черного моря прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа Гюрза-М. Соответствующее видео в среду, 4 апреля, было опубликовано на Уoutube.

В подписи к видео отмечается, что во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической боевой части.

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Ранее в Украине успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

Напомним, новые катера ВМСУ получили в 2016 году. Они изготовлены на заводе Кузня на Рыбальском (бывшая Ленинская кузня), который принадлежит Петру Порошенко.