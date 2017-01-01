В Черном море испытали артиллерийские катера
Во время выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической боевой части.
В юго-западной части Черного моря прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа Гюрза-М. Соответствующее видео в среду, 4 апреля, было опубликовано на Уoutube.
В подписи к видео отмечается, что во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической боевой части.
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Ранее в Украине успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.
Напомним, новые катера ВМСУ получили в 2016 году. Они изготовлены на заводе Кузня на Рыбальском (бывшая Ленинская кузня), который принадлежит Петру Порошенко.
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