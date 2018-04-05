Вице-премьер видит Порошенко единым кандидатом на выборах

Вячеслав Кириленко заявил, что самое главное - не допустить реванша пророссийских сил.

Вице-премьер миристр Украины Вячеслав Кириленко отметил в своем Twitter, что самое главное – это не допустить реванша пророссийских сил. Поэтому на президентских выборах коалиция должна иметь единого кандидата, в противном случае возможен проигрыш. Этим кандидатом вице-премьер видит действующего президента Украины Петра Порошенко.

В среду, 4 апреля, Кириленко написал твит о том, что коалиции нужен единый кандидат.

Мда.. Якщо коаліція не матиме єдиного кандидата на президентських виборах - вона їх може програти... А потім те, що уже проходили - реванш у м'якій або жорсткій формі — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 апреля 2018 г.

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А в четверг, 5 апреля, следующим твитом уточнил свою позицию и выразил надежды на то, что Порошенко баллотируется вновь.

Уточнюю позицію. Я мав на увазі, що влада на президентських виборах має висувати одного (єдиного) кандидата. І цим кандидатом,у випадку ухвалення рішення балотуватися,звісно,має бути чинний Президент України. Головне завдання - не допустити інспірованого реваншу проросійських сил — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 5 апреля 2018 г.

Напомним, в среду, 4 апреля, свою позицию относительно Петра Порошенко высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил,что не является подчиненным президента, и что было бы правильно, если бы Порошенко отказался от части своих полномочий в пользу полноценной парламентской республики.