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Вице-премьер видит Порошенко единым кандидатом на выборах

Комментариев: 3
Вячеслав Кириленко заявил, что самое главное - не допустить реванша пророссийских сил.
Кириленко считает, что Порошенко должен баллотироваться снова
Кириленко считает, что Порошенко должен баллотироваться снова
УНИАН

Вице-премьер миристр Украины Вячеслав Кириленко отметил в своем Twitter, что самое главное – это не допустить реванша пророссийских сил. Поэтому на президентских выборах коалиция должна иметь единого кандидата, в противном случае возможен проигрыш. Этим кандидатом вице-премьер видит действующего президента Украины Петра Порошенко.

В среду, 4 апреля, Кириленко написал твит о том, что коалиции нужен единый кандидат. 

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А в четверг, 5 апреля, следующим твитом уточнил свою позицию и выразил надежды на то, что Порошенко баллотируется вновь.

Напомним, в среду, 4 апреля, свою позицию относительно Петра Порошенко высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил,что не является подчиненным президента, и что было бы правильно, если бы Порошенко отказался от части своих полномочий в пользу полноценной парламентской республики.

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Теги: Украина, Кириленко, Порошенко, кандидат, выборы
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Комментариев (3)
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exolot    05.04.2018, 14:52
Оценка:  -1
exolot
Главное не допустить реванша главнокомандующего отдающего приказы с Канарских островов.
РухНС    05.04.2018, 14:42
Оценка:  +1
РухНС
не дай бог пороха опять увидеть у власти, только за решёткой
ummon    05.04.2018, 15:13
Оценка:  -1
ummon
не пиши бред. лучше Пороха пока никого нет у нас
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