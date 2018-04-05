Супрун: Сквозняк полезен для здоровья

Некоторые пользователи сети непоколебимо убеждены, что лучше ехать в душной, вонючей маршрутке, чем получить глоток свежего весеннего воздуха.

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На странице и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун появилась запись о мифе о проветривании помещений. По ее мнению ничего плохого в сквозняке нет.

Соответствующий пост чиновница опубликовала в Facebook.

“Хочу расставить все точки над i. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку“, - написала Супрун.

Супрун предупредила любителей сидеть в замкнутом помещении о том, что они хуже воспринимают перепады температуры и могут быстрее подхватить простуду.

“Чтобы чувствовать себя в тонусе и быть более здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет“, - отметила глава МОЗ.

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Другое дело, отметила Супрун, это длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный в область шеи или лица.

“Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме“, написала Супрун.

Напомним, 21 марта Супрун дала шесть советов, как сохранить здоровье почек.