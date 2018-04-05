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Супрун: Сквозняк полезен для здоровья

Комментариев: 9
Некоторые пользователи сети непоколебимо убеждены, что лучше ехать в душной, вонючей маршрутке, чем получить глоток свежего весеннего воздуха.
И.о. Минздрава объяснила насколько важно проветривание
И.о. Минздрава объяснила насколько важно проветривание
rbc.ua

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На странице и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун появилась запись о мифе о проветривании помещений. По ее мнению ничего плохого в сквозняке нет.

Соответствующий пост чиновница опубликовала в Facebook.

“Хочу расставить все точки над i. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку“, - написала Супрун.

Супрун предупредила любителей сидеть в замкнутом помещении о том, что они хуже воспринимают перепады температуры и могут быстрее подхватить простуду.

“Чтобы чувствовать себя в тонусе и быть более здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет“, - отметила глава МОЗ.

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Другое дело, отметила Супрун, это длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный в область шеи или лица.

“Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме“, написала Супрун.

Напомним, 21 марта Супрун дала шесть советов, как сохранить здоровье почек.

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Теги: сквозня, воздух, инфекции, простуда, Супрун
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Комментариев (9)
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Gagarinn    05.04.2018, 15:20
Оценка:  -2
Gagarinn
Она хоть в одном замке была? Там должников и т.д. спецом садили на сквозняк, видимо желали им крепкого здоровья
Woodbrother    05.04.2018, 15:23
Оценка:  -1
Woodbrother
Вопрос там не о сквозняке, а о необходимости проветривать помещения. Непроветриваемые помещения способствуют распространению болезней.
птицелов    05.04.2018, 14:45
Оценка:  -1
птицелов
сквозняк как радиация влияет на здоровье человека! направленный поток воздуха способствует проникаещему охлаждению участка тела!
serginice    05.04.2018, 14:45
Оценка:  +1
serginice
Да это выдающееся личность.
Просто гений.
realМовчанюк    05.04.2018, 14:44
Оценка:  -2
realМовчанюк
Вторая "Савченко", только уже в "медицине"!
Из_бана    05.04.2018, 14:21
Оценка:  0
Из_бана
"Врачи советуют ограничивать себя и в том, и в другом. Все ограниченные обладают завидным здоровьем."

Врач-реаниматол ог Ф.Кривин.
Woodbrother    05.04.2018, 14:50
Оценка:  -2
Woodbrother
Министр - это просто чиновник. Почему у нас многие от него ждут божественных откровений ?
Из_бана    05.04.2018, 15:05
Оценка:  0
Из_бана
1. Не просто чиновник, а чиновник очень высокого ранга.
2. Чиновник такого ранга просто обязан быть специалистом, а не профаном.
3. Если ты ждешь таких откровений, то это еще не значит, что это делают многие.
Woodbrother    05.04.2018, 15:21
Оценка:  -1
Woodbrother
Я их не жду. Супрун - вполне адекватный министр. Не хуже и не лучше других и вполне профессионал своего дела . Компангия против нее , равзернутая бывшими покращувачами життя мне не понятна ,
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