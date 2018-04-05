Савченко отказалась от допроса на полиграфе

Проверку на детекторе лжи, на которой настаивала ГПУ, перенесли из-за процессуальных причин.

Допрос Надежды Савченко на полиграфе в четверг, 5 апреля, не состоялся, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. Однако была проведена психофизиологическая экспертиза, сообщает 112 Украина.

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Как стало известно, Савченко не согласилась на допрос, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности, адвокаты нардепа сообщили, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.

В результате было проведено только исследование психологического состояния Савченко, которое длилось около часа в закрытом формате. Допрос, обещает сторона защиты, может быть проведен в следующий раз, когда будут согласованы все процессуальные моменты.

Напоминаем, что 5 апреля Надежда Савченко должна была пройти полную психофизиологическую экспертизу, в том числе допрос с применением полиграфа, в рамках дела о подготовке теракта в зале Верховной Рады. Ее сестра, Вера Савченко, ранее заявила, что экспертиза - попытка прокуратуры вынудить Савченко “дать показания против самой себя“, так как без этого дело “рассыпается, как песок“.

При этом сама Савченко ранее говорила, что готова подтвердить свои показания на детекторе лжи. Она также заявляла, что считает себя психически здоровой.