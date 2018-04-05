Макароны с мышиными экскрементами: в детсады и школы Киева поставляли просроченные продукты

Фирма-поставщик украла 5,6 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных на питание детей.

В детсады столицы поставляли некачественные макароны и просроченные сыры coolerpress.com

В Киеве полиция выявила присвоение 5,6 млн гривен средств государственного бюджета при поставках просроченных продуктов в детские сады и школы столицы.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

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“Есть основания полагать, что должностные лица общества (поставлявшего продукты питания) в течение 2016-2018 годов легализовали средства на общую сумму более 5 600 000 гривен, большая часть которых являются государственными. Это стало возможно в результате внесения в тендерную документацию заведомо ложных сведений и в дальнейшем поставок некачественной продукции в садики, общеобразовательные учреждения и другие государственные учреждения“, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в декабре 2017 года в полицию обратились представители общественной организации с заявлением о проверке поставок в учебные заведения столицы некачественных продуктов.

В заявлении было указано, что фирма, выигравшая тендер на поставку продуктов не выполняет условия договоров и его представители по собственному желанию и без предупреждений перестают привозить продукцию.

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В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса следователи выявили внесение в тендерную документацию заведомо недостоверных сведений, в частности адресов складов, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинские документы работников оказались фиктивными.

Более того, правоохранители получили документы по поставке обществом в садики макарон с мышиными экскрементами, просроченных сыров.

Поставки мяса также не соответствовали нормам.

Поставки мяса также не соответствовали нормам kyiv.npu.gov.ua

На нескольких объектах правоохранители изъяли образцы поставленной продукции и отправили ее на экспертизу, которая показала, что продукты не соответствуют государственным стандартам.

По указанным фактам продолжается досудебное расследование.

Квалификацию действий представителей фирмы по поставкам некачественных товаров предоставят сотрудники профильных служб.

Поставляемая в учебные заведения рыба оставляла желать лучшего kyiv.npu.gov.ua

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