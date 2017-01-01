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В российском детсаду 20 детей получили ожоги глаз

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У детей ожоги роговицы и конъюнктивы.
Состояние детей стабильное, они находятся на амбулаторном наблюдении
Состояние детей стабильное, они находятся на амбулаторном наблюдении
ru.wikipedia.org

В одном из детских садов якутского города Нерюнгри в России по меньшей мере 11 детей получили ожоги глаз из-за невыключенной бактерицидной лампы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую.

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“Со слов родителей, пострадали якобы 20 детей, однако за медицинской помощью обратились 11 детей. Во время представления в детском саду не был выключен кварц (бактерицидная лампа), поэтому дети получили ожоги роговицы и конъюнктивы. Состояние детей стабильное, все они находятся на амбулаторном наблюдении, тяжелых повреждений ни у кого из них не было“, - сказала она.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Как сообщалось 5 марта, в детском саду в российском Магадане восемь детей получили ожоги глаз.

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Теги: ожог, дети, детсад, Россия
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