В Одессе зарегистрировали первый брак на борту самолета

Церемония прошла на высоте около 1000 метров над землей.

Необычное и романтичное бракосочетание состоялось в Одессе – молодожены обменялись кольцами и клятвами в верности на борту самолета. Церемония прошла в среду 4 апреля, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Главное территориальное управление юстиции в Одесской области.

Для Одессы это первая подобная церемония just.odessa.gov.ua

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В ЗАГСе, который расписал молодоженов, рассказали, что церемония прошла на высоте около 1 тыс. метров, и ранее в Одессе никто. Процедуру регистрации брака осуществила представитель Суворовского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) управления юстиции в Одесской области Анна Колесник.

“Молодожены, Мария и Алексей, поженились на борту самолета. В частности, на высоте около 1 тыс. метров на борту АН-2 они объединили свои сердца. Это произошло в присутствии родных и близких“, – рассказала Анна Колесник.

Также сотрудники ЗАГСа выразили надежду, что такие церемонии со временем превратятся в добрую традицию.

Напомним, в Харьковской области в Темновской колонии вступил в брак пожизненно осужденный мужчина.