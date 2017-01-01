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Суд вернул "дело Гиви" прокуратуре

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Прокурор выразил недовольство и сообщил об обжаловании решения суда.
Подсудимый "скорее мертв, чем жив"
Подсудимый "скорее мертв, чем жив"
depo.ua

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул уголовное производство относительно террориста так называемой ДНР, командира подразделения Сомали Михаила Толстых ( позывной - Гиви) прокуратуре.

Об этом сообщила пресс-служба Судебной власти.

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“Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул производство в отношении Толстых М.С. (известного как командир группировки Сомали по прозвищу Гиви) прокурору, поскольку в распоряжение суда предоставлено сообщение СБУ о том, что обвиняемый Толстых М. был убит неизвестными в своем рабочем кабинете, однако официально эту информацию не подтвердили. Аналогичная информация предоставлялась СМИ“, - говорится в сообщении.

В то же время, по информации Судебной власти, прокурор не предоставил сегодня суду официального подтверждения смерти Гиви.

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“При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального подтверждения смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение производства в отношении Толстых М.С., который по данным обвинения якобы проживает в г. Донецке. Это свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта требованиям УПК Украины“, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в материалах производства отсутствуют какие-либо данные об объявлении Толстых М.С. в международный или межгосударственный розыск, что давало бы возможность рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, как того требует УПК Украины.

Стоит отметить, что прокурор по этому поводу выразил недовольство и сообщил об обжаловании решения суда.

Как сообщалось 2 апреля, суд пояснил, почему вызвал мертвого террориста Гиви.

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Теги: боевик, ДНР, Сомали, Гиви, Моторола, прокуратура, Донбасс, война
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