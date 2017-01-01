Суд вернул "дело Гиви" прокуратуре

Прокурор выразил недовольство и сообщил об обжаловании решения суда.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул уголовное производство относительно террориста так называемой ДНР, командира подразделения Сомали Михаила Толстых ( позывной - Гиви) прокуратуре.

Об этом сообщила пресс-служба Судебной власти.

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“Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул производство в отношении Толстых М.С. (известного как командир группировки Сомали по прозвищу Гиви) прокурору, поскольку в распоряжение суда предоставлено сообщение СБУ о том, что обвиняемый Толстых М. был убит неизвестными в своем рабочем кабинете, однако официально эту информацию не подтвердили. Аналогичная информация предоставлялась СМИ“, - говорится в сообщении.

В то же время, по информации Судебной власти, прокурор не предоставил сегодня суду официального подтверждения смерти Гиви.

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“При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального подтверждения смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение производства в отношении Толстых М.С., который по данным обвинения якобы проживает в г. Донецке. Это свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта требованиям УПК Украины“, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в материалах производства отсутствуют какие-либо данные об объявлении Толстых М.С. в международный или межгосударственный розыск, что давало бы возможность рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, как того требует УПК Украины.

Стоит отметить, что прокурор по этому поводу выразил недовольство и сообщил об обжаловании решения суда.

Как сообщалось 2 апреля, суд пояснил, почему вызвал мертвого террориста Гиви.