"Парад суверенитетов в Украине": Порошенко против выборов губернаторов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит “парада суверенитетов“ в областях, реагируя на ряд обращений областных советов страны с требованиями ввести прямые выборы губернаторов и заключить соглашения с правительством о разделе полномочий.
Об этом глава государства заявил в четверг, 5 апреля, говоря о процессе реформ местного самоуправления на форуме по децентрализации в Виннице.
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“Безответственные политиканы недавно пытались запустить что-то вроде “парада суверенитетов“. Я этого никогда не позволю! Сегодня они требуют “соглашений“ (о разделе полномочий с украинским правительством - ред.), завтра - продадут Украину. Этого не будет“, - заявил Порошенко.
Также он сообщил о разработанных конституционных изменениях по децентрализации.
Как сообщалось 22 марта, главарь боевиков ДНР Захарченко сравнил сепаратизм в Украине с развалом СССР.
Конституці я України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. 157