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"Парад суверенитетов в Украине": Порошенко против выборов губернаторов

Комментариев: 2
По словам Порошенко, сейчас разработан ряд конституционных изменений по децентрализации.
В Виннице прошло правительственное совещание по вопросам регионального развития
В Виннице прошло правительственное совещание по вопросам регионального развития
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит “парада суверенитетов“ в областях, реагируя на ряд обращений областных советов страны с требованиями ввести прямые выборы губернаторов и заключить соглашения с правительством о разделе полномочий.

Об этом глава государства заявил в четверг, 5 апреля, говоря о процессе реформ местного самоуправления на форуме по децентрализации в Виннице.

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“Безответственные политиканы недавно пытались запустить что-то вроде “парада суверенитетов“. Я этого никогда не позволю! Сегодня они требуют “соглашений“ (о разделе полномочий с украинским правительством - ред.), завтра - продадут Украину. Этого не будет“, - заявил Порошенко.

 Также он сообщил о разработанных конституционных изменениях по децентрализации.

Как сообщалось 22 марта, главарь боевиков ДНР Захарченко сравнил сепаратизм в Украине с развалом СССР.

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Теги: сепаратизм. децентрализация, суверенитет, Украина, Порошенко
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Комментариев (2)
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s.muzika    05.04.2018, 18:02
Оценка:  0
s.muzika
"Также он сообщил о разработанных конституционных изменениях по децентрализации."
Конституці я України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. 157
realМовчанюк    05.04.2018, 17:38
Оценка:  +1
realМовчанюк
по следам России?
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