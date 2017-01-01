"Рюкзаки Авакова": НАБУ завершило расследование
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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.
Об этом сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передают Українські Новини.
По его словам, в четверг, 5 апреля, адвокаты были извещены о завершении расследования и возможности начать ознакомление с материалами дела.
После ознакомления дело будет передано в суд.
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Напомним, в конце октября детективы НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провели обыски и задержали трех человек - сына главы МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. 1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил всех трех под личные обязательства.
Позже стало известно, что суд решил арестовать недвижимость подозреваемых по так называемому “делу о рюкзаках“.
Однако Апелляционный суд Киева 19 декабря принял решение полностью снять арест с имущества сына министра внутренних дел Александра Авакова.
Затем Александр Аваков попросил отпустить его в Италию до 14 января и Соломенский районный суд Киева 26 декабря постановил вернуть паспорт для выезда за границу сыну главы МВД.