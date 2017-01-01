Стрельба Херсоне: крымского "депутата" пытались отбить у СБУ

Мужчина с огнестрельным ранением госпитализирован.

В Херсоне на площади Свободы в четверг, 5 апреля, произошла стрельба. В результате инцидента был ранен один мужчина. Предположительно, инцидент заключался в том, что группа лиц напала на работников Службы безопасности Украины и попыталась освободить задержанного “депутата“ оккупационного Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Стрелок сделал несколько выстрелов и сбежал с места происшествия на автомобиле Nissan. В городе был введен план Перехват и за 30 минут подозреваемого задержали на выезде с Херсона.

Правонарушителем оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. При нем в салоне авто нашли орудие преступление - охотничье ружье.

Полиция открыла дело по ст.15 и ст.115 Уголовного кодекса - покушение на убийство.

Пострадавший мужчина с огнестрельным ранением сейчас находится в больнице, его жизни угрозы нет.

Злоумышленник использовал охотничье ружье hr.npu.gov.ua

Площадь Свободы расположена в 500 метрах от здания, в котором расположен Херсонский городской суд. Постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин уточнил в Facebook, что в херсонском суде сегодня должны были избрать меру пресечения Осьминину, но его попытались отбить у сотрудников СБУ.

Жизни раненного херсонца ничего не угрожает hr.npu.gov.ua

При этом Борис Бабин раскритиковал неслаженность работы правоохранителей.

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“Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанного на КПВВ человека, очевидно активно задействованного в установлении оккупационной власти в Крыму, “депутата“ оккупационного органа власти в Евпатории, по которому избирали меру пресечения в херсонском суде. С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к подобному поднятию голавы российской пятой колонны в районах приближенных к Крыму“, - написал представитель президента.

СБУ задержала Осьминина 3 апреля в пункте пропуска Чаплынка на админгранице с Крымом. Он ехал к родственникам. Осьминину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Установлено, что в марте 2014 года он был членом “самообороны Крыма“ и принимал участие в захвате административных зданий органов власти. В сентябре 2014 года Осьминин был избран депутатом от партии Единая Россия в так называемый Евпаторийский городской совет, созданный оккупационными властями.

Напомним, 4 апреля в Новоград-Волынском на улице стреляли в депутата.