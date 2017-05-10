Попытка "переворота" в Коцюбинском потерпела поражение

В пгт. Коцюбинское прошли общественные слушания по присоединению к Киеву, большинство жителей 61% высказались “за“.

3 апреля 2018 Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации признала неправомерным и отменила регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского поселкового совета. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.

Напомним, 3 марта в пгт. Коцюбинское прошли общественные слушания по присоединению к Киеву, где большинство жителей 61% высказались “за“, а уже через несколько дней спустя, 7 марта, представители партии Новых лиц вместе с депутатами от Батькивщины ночью, незаконным способом, внесли изменения в государственный реестр, заменив действующего поселкового голову на Еременко.

В течение двух последних лет это уже третья незаконная попытка лидера партии «Новые лица» Ирпенского мэра Карплюка сместить действующего поселкового председателя Коцюбинского с должности. Как сообщают СМИ, политические амбиции В.Карплюка - не единственная причина длительной борьбы за Коцюбинский регион. Так, по словам народного депутата Украины Ольги Черваковой, фигурант уголовных дел, экс-застройщик Владимир Карплюк имеет в Беличанскому лесу собственные многогектарные земельные участки, которые он приобрел “для строительства и предпринимательства“

Издание “Громада Приірпіння“ обращает внимание также, что лица, которым отданы земли под лесами, парками и лагерями - представители ближайшего окружения мэра Владимира Карплюка, депутаты Ирпенского горсовета.

Перед угрозой уголовного преследования Карплюк пытается любой ценой удержать зону влияния, в т.ч. за счет земель и электората Коцюбинского. Поэтому представители партии «Новые лица» совершили очередную попытку изменить власть в поселке, чтобы помешать демократическому волеизъявлению общины присоединения к столице поселка-анклава.

Однако, Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации пришла к выводу, что при осуществлении регистрационных действий регистратор нарушил нормы действующего законодательства. По словам заместителя Министра юстиции по вопросам государственной регистрации, при осуществлении регистрационных действий регистратор нарушил нормы действующего законодательства. “Учитывая определенный общественный резонанс, который был вокруг рассмотрения этой жалобы, подчеркиваю, что Комиссия является независимым органом, который при рассмотрении жалоб руководствуется исключительно действующим законодательством, - отметила она. - И никакие митинги, вмешательства народных депутатов, политиков или других лиц никак не ускоряют рассмотрение жалобы или иным образом не влияют на принятие решений Комиссией“.