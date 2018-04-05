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Рада переименовала десантные войска

Комментариев: 3
Высокомобильные десантные войска Вооруженных Сил Украины теперь будут называться Десантно-штурмовые войска ВСУ. Аббревиатура ВДВ вызывала негативные ассоциации с российской армией.
Депутаты переименовали десантные войска
Депутаты переименовали десантные войска
zn.ua

Верховная Рада внесла изменения некоторые законы Украины по вопросам обороны о десантно-штурмовых войсках. Законопроект №7330 поддержали 236 народных депутатов на заседании в четверг, 5 апреля.

Закон меняет название рода войск с "Высокомобильных десантных войск" (ВДВ) на "Десантно-штурмовые войска".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, принятие закона обусловлено событиями, связанными с оккупацией вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) наряду с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора.

"Учитывая указанное, считается целесообразным изменить название высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины", - отмечается в записке.

Напомним, документ в парламент внес президент Украины Петр Порошенко в ноябре прошлого года.

 

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Теги: президент, ВДВ, Рада, Верховная Рада, военные, день ВДВ, переименование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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mig83    05.04.2018, 19:37
Оценка:  -1
mig83
Переименовали в прошлом, узаконили в этом. А нельзя все делать четко и во время
дикий_Ким    05.04.2018, 19:37
Оценка:  -2
дикий_Ким
ДШВ звучит как то как швейные войска
nibumbum    05.04.2018, 19:37
Оценка:  +1
nibumbum
Лучше б назвали ДШБ - десантно-штурмовые бригады.
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