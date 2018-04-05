Рада переименовала десантные войска

Высокомобильные десантные войска Вооруженных Сил Украины теперь будут называться Десантно-штурмовые войска ВСУ. Аббревиатура ВДВ вызывала негативные ассоциации с российской армией.

Верховная Рада внесла изменения некоторые законы Украины по вопросам обороны о десантно-штурмовых войсках. Законопроект №7330 поддержали 236 народных депутатов на заседании в четверг, 5 апреля.

Закон меняет название рода войск с "Высокомобильных десантных войск" (ВДВ) на "Десантно-штурмовые войска".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, принятие закона обусловлено событиями, связанными с оккупацией вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) наряду с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора.

"Учитывая указанное, считается целесообразным изменить название высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины", - отмечается в записке.

Напомним, документ в парламент внес президент Украины Петр Порошенко в ноябре прошлого года.

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