ГПУ объявила Бубенчику новое подозрение

Участник Евромайдана подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами.

Генеральная прокуратура Украины объявила о новом подозрении участнику Евромайдана Ивану Бубенчику. Об этом в четверг, 5 апреля, на своей странице в соцсти Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Так, заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов о замене ранее сообщенного подозрения.

Отныне участник Евромайдана подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами.

Ранее ГПУ отозвала ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика.

Напомним, Ивана Бубенчика задержали по подозрению в причастности к убийству беркутовцев на Майдане. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что считает неправильной квалификацию действий участника Революции достоинства Бубенчика. Он сменил группу прокуроров в этом деле.

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