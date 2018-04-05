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ГПУ объявила Бубенчику новое подозрение

Комментариев: 2
Участник Евромайдана подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами.
Бубенчику сообщили о новом подозрении
Бубенчику сообщили о новом подозрении
InfoResist

Генеральная прокуратура Украины объявила о новом подозрении участнику Евромайдана Ивану Бубенчику. Об этом в четверг, 5 апреля, на своей странице в соцсти Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Так, заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов о замене ранее сообщенного подозрения.

Отныне участник Евромайдана подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами.

Ранее ГПУ отозвала ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика.

Напомним, Ивана Бубенчика задержали по подозрению в причастности к убийству беркутовцев на Майдане. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что считает неправильной квалификацию действий участника Революции достоинства Бубенчика. Он сменил группу прокуроров в этом деле.

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Теги: суд, оружие, Беркут, ГПУ, расстрел, подозрения, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Глод    05.04.2018, 19:37
Оценка:  -1
Глод
Бубенчика взяли за бубенчики.
ЛюблюУкраину    05.04.2018, 19:40
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
а поставщика оружия почему не взяли за бубенчики?
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