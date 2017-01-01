Украина выдала первую электронную визу иностранцу

Время оформления электронной визы для въезда в Украину с деловой или туристической целью – до девяти рабочих дней. Первую э-визу оформил гражданин Таиланда.

В Украине заработала система выдачи электронных виз. В четверг, 5 апреля, была выдана первая электронная виза для въезда иностранца с деловой или туристической целью. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Система выдачи электронных виз работает – только что выдали первую украинскую э-визу гражданину Таиланда. Из тестового режима переходим в полный рабочий", – написал Климкин в соем Twitter.

Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду :) з тестового режиму переходимо в повний робочий :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что МИД начал он-лайн оформление электронных виз иностранцам. Время оформления электронной визы – до девяти рабочих дней. Ее стоимость составляет 65 долларов. Срок действия – разовая до 30 дней. Получить такие визы смогут граждане 46 стран.

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