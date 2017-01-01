Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина выдала первую электронную визу иностранцу

Комментариев: 0
Время оформления электронной визы для въезда в Украину с деловой или туристической целью – до девяти рабочих дней. Первую э-визу оформил гражданин Таиланда.
Здание МИД Украины
Здание МИД Украины
Корреспондент.net

В Украине заработала система выдачи электронных виз. В четверг, 5 апреля, была выдана первая электронная виза для въезда иностранца с деловой или туристической целью. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Система выдачи электронных виз работает – только что выдали первую украинскую э-визу гражданину Таиланда. Из тестового режима переходим в полный рабочий", – написал Климкин в соем Twitter.

Ранее сообщалось, что МИД начал он-лайн оформление электронных виз иностранцам. Время оформления электронной визы – до девяти рабочих дней. Ее стоимость составляет 65 долларов. Срок действия – разовая до 30 дней. Получить такие визы смогут граждане 46 стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, МИД Украины, Визы, онлайн, виза, Климкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь