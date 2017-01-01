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В Харькове подполковник полиции требовал $10 тысяч взятки

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Мужчина требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники деньги за неоткрытие уголовного производства.
Задержали полицейского в помещении вуза при получении части взятки
Задержали полицейского в помещении вуза при получении части взятки
Пресс-центр СБУ

В Харькове разоблачили на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 5 апреля.

По данным ведомства, старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники 10 тысяч долларов за неоткрытие уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации.

В спецслужбе говорят, что задержали полицейского в помещении вуза при получении части взятки – 150 тысяч грн.

Ранее силовики разоблачили на взятках руководителя отделения полиции одного из районов Харьковской области. 

 

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Теги: Харьков, СБУ, взятка, задержание, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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