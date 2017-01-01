В Харькове подполковник полиции требовал $10 тысяч взятки
В Харькове разоблачили на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 5 апреля.
По данным ведомства, старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники 10 тысяч долларов за неоткрытие уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове подполковник полиции требовал $10 тысяч взятки
В спецслужбе говорят, что задержали полицейского в помещении вуза при получении части взятки – 150 тысяч грн.
Ранее силовики разоблачили на взятках руководителя отделения полиции одного из районов Харьковской области.
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