Госстат: У 10% трудоспособных украинцев нет работы

Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет за два месяца составил 9,5%, а трудоспособного возраста - 9,9%.

Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет за два месяца текущего года составил 9,5%, а трудоспособного возраста - 9,9%. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, среднее количество населения в возрасте 15-70 лет составило 17,9 млн человек, из которых 1,7 млн – безработные. "То есть лица, которые не имели работы, но активно ее искали как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости", – отметили в Госстате.

Так, уровень занятости населения составлял: в возрасте 15-70 лет - 56,1%, а в трудоспособном возрасте - 64,5%. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет составил 9,5%, а трудоспособного возраста - 9,9%.

Количество зарегистрированных безработных на конец февраля 2018 г. составляла 383,7 тысяч человек, из них помощь по безработице получали 82,5%.

Более половины (52,3%) от общего количества безработных составляли женщины.

Ранее в Госслужбе занятости сообщили, что в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Сумах, Днепре 80-90% безработных имеют высшее образование.

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