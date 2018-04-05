Нацсовет внепланово проверит телеканал Интер

Телеканалы Интер и Воля Cine + MIX транслировали фильмы с участием артистов, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканалов Интер и Воля Cine + MIX (ООО Виа Медиа) за трансляцию передач с участием лиц из санкционного списка. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 5 апреля.

В Нацсовете уточнили, что в эфире телеканала Интер демонстрировались фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих" – режиссер Никита Михалков (23 и 24 февраля), "Офицеры" – с участием Василия Ланового (24 февраля), "Афоня" – с участием Валентины Талызиной (3 и 4 марта), "Гараж" – с участием Валентина Гафта (3 и 5 марта), "Любовь и голуби" – с участием Александра Михайлова, режиссер Владимир Меньшов (8 и 9 марта), "Москва слезам не верит" – с участием Олега Табакова, режиссер Владимир Меньшов (8 и 10 марта), "Мэри Поппинс, до свидания" – с участием Олега Табакова (17 и 18 марта) и "Д'Артаньян и три мушкетера" – с участием Михаила Боярского, Олега Табакова, Бориса Клюева и Алисы Фрейндлих (17 и 19 марта)".

При этом в эфире телеканала Воля Cine + MIX транслировались фильмы с участием Александра Панкратова: "За прекрасных дам!" (7, 8, 23 и 24 марта), "Я сама" (12 марта) и "Ребенок к ноябрю" (20 и 21 марта), а также фильм "Чехарда" – с участием АлисыФрейндлих (22 марта).

В Нацсовете подчеркивают, что демонстрация указанных фильмов является нарушением телеканалами закона О телевидении и радиовещании в части запрета на трансляцию контента с участием лиц, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В ведомстве пообещали принять соответствующие решения по итогам проверок.

Ранее Нацсовет пригрозил Интеру санкциями за нарушение требований по языковым квотам. Телеканалу был дан месяц на исправление ситуации.

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