Житель Запорожья продавал персональные данные украинцев в Россию

Хакер продавал информацию относительно почти 2,5 млн данных таможенных операций и более 1,5 млн учетных записей почтовых электронных ящиков. Стартовая цена за базу составляла 100 долларов.

На компьютере обнаружены учетные базы данных, которые запрещены для распространения Getty Images

Сотрудники Киберполиции разоблачила в Запорожье хакера, продававшего базы персональных данных украинцев в Россию. Об этом сообщает Нацполиция в четверг, 5 апреля.

"На компьютере 21-летнего жителя Запорожья полицейские обнаружили учетные базы данных, которые запрещены для распространения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что хакер продавал информацию относительно почти 2,5 млн данных таможенных операций и более 1,5 млн учетных записей почтовых электронных ящиков покупателям из Украины и Российской Федерации. Стартовая цена за базу составляла 100 долларов.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров (ч.2 ст.361 УК Украины).

Переписка хакера с клиентами. Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что Киберполиция разоблачила хакера, торговавшего вирусами за криптовалюту.

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