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Житель Запорожья продавал персональные данные украинцев в Россию

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Хакер продавал информацию относительно почти 2,5 млн данных таможенных операций и более 1,5 млн учетных записей почтовых электронных ящиков. Стартовая цена за базу составляла 100 долларов.
На компьютере обнаружены учетные базы данных, которые запрещены для распространения
На компьютере обнаружены учетные базы данных, которые запрещены для распространения
Getty Images

Сотрудники Киберполиции разоблачила в Запорожье хакера, продававшего базы персональных данных украинцев в Россию. Об этом сообщает Нацполиция в четверг, 5 апреля.

"На компьютере 21-летнего жителя Запорожья полицейские обнаружили учетные базы данных, которые запрещены для распространения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что хакер продавал информацию относительно почти 2,5 млн данных таможенных операций и более 1,5 млн учетных записей почтовых электронных ящиков покупателям из Украины и Российской Федерации. Стартовая цена за базу составляла 100 долларов.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров (ч.2 ст.361 УК Украины).

Переписка хакера с клиентами. Фото: Нацполиция 
 

Ранее сообщалось, что Киберполиция разоблачила хакера, торговавшего вирусами за криптовалюту.

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Теги: хакеры, Запорожье, полиция, хакер, кибербезопасность, киберполиция
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Источник: korrespondent.net

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