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Заявки на работу в Госбюро расследований подали почти 700 человек

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С 2 марта стартовал конкурс на занятие руководящих должностей в Государственном бюро расследований. 30 марта закончились выборы в Совет общественного контроля при ГБР.
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба
Администрация президента Украины

На 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований подали заявки 685 претендентов. Об этом сообщил член конкурсной комиссии Денис Монастырский на брифинге в четверг, 5 апреля.

"К нам поступило 685 заявок на участие в конкурсе на 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований", - сказал Монастырский.

Он добавил, что после обработки всех заявок конкурсная комиссия решит количество кандидатов, которые будут допущены к конкурсу.

Напомним, всего в центральном аппарате ГБР и семи территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей, из них 152 должности - в центральном аппарате.

 

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Теги: работа, вакансии, Госбюро расследований
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Anvla    05.04.2018, 20:51
Оценка:  0
Anvla
Это труба
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